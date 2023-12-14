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14 Декабря , 12:10

В Межвузовском кампусе установят самый большой интерактивный экран Уфы

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров вместе с руководителями профильных ведомств, вузов, проектировщиками и представителями подрядных организаций провел совещание и совершил еженедельный обход строительной площадки объекта первой очереди.

В Межвузовском кампусе установят самый большой интерактивный экран Уфы
В Межвузовском кампусе установят самый большой интерактивный экран Уфы

— На сегодняшний день строительная готовность составляет 93%. Для выполнения работ на объекте привлечено порядка 650 специалистов строительной профессии. Ожидаем получения положительного решения от Главгосэкспертизы, — отметил премьер-министр. 

Также темами совещания стали вопросы финансирования, график завершения строительства первой очереди объекта, текущая ситуация по проектно-сметной документации козырька башни и пожарной лестницы. 

— Оборудование получаем согласно графику, до 20 декабря планируем произвести его монтаж в наших лабораториях, — доложил ректор УГНТУ Олег Баулин. – Мебель для офисов и учебных аудиторий выдержана в общем стиле кампуса и готова к завозу.

Руководители УУНиТ и БГМУ подтвердили, что до указанной даты научные лаборатории оснастят оборудованием.

Демонтаж подлежащих сносу зданий и сооружений для строительства второй очереди произведен. Генеральный подрядчик, компания «Эталон», приступил к работам по подготовке котлована для фундамента Геномного центра. 

Во время обхода по кампусу первой очереди комиссия оценила готовность большинства помещений, отделочные работы. В холле подключают эскалаторы, устанавливают турникеты и готовят специальные помещения для мультимедийного оборудования и фудкорта. Шесть колонн один за другим обретают декоративные панели, на которых изображены различные химические и математические формулы, изречения на языке древних шумеров, ацтеков и китайцев. Аналогичный дизайн с подсветкой украсит и периметр парадной лестницы. 

Специалисты монтируют самый большой в Уфе экран длиной 14 м и высотой более 5 м. На нем будут транслироваться ролики о науке и образовании республики, о жизни кампуса, в частности, об исследованиях каждой из его лабораторий, достижениях студентов и молодых ученых. Если подойти к экрану и вызвать навигационную панель, то можно будет узнать, какие мероприятия запланированы или проходят в данный момент, как пройти в ту или иную зону, получить справочную информацию. Интерактивными панелями меньшего размера также оснастят второй и третий этажи.

Во время обхода премьер-министр вновь напомнил о необходимости завершить все работы в указанные сроки, а также дал поручения по дизайну интерьера некоторых помещений и зоны отдыха.

Напомним, строительство кампуса осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России.

Источник: Правительство РБ

Фото: Правительство РБ

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