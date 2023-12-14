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14 Декабря , 20:51

Владимир Путин: Для ВСУ сопротивление – билет в один конец

Во время прямой линии президент страны Владимир Путин высказался о попытке военных сил Украины прорваться в Крым как о билете в один конец.    

Противник анонсировал большое контрнаступление, но нигде ничего у него не получилось, – подчеркнул президент. В том числе и на левом берегу Днепра, где сегодня ведутся бои. «У наших военнослужащих там потери санитарные: два-три человека. Вот три дня назад шесть человек были ранены. У противников же - десятки погибших", - сказал Путин. «Бойцы ВСУ попали там в "огневой мешок". При этом украинское командование отправляет туда элиту, штурмовые отряды, и теряет их. Это глупо и безответственно со стороны Киева и делается исключительно в политических целях», - считает президент страны.

Одновременно Владимир Путин выразил признательность всем, кто оказывает гуманитарную помощи российским бойцам СВО. «Остановить наших неравнодушных граждан невозможно. Спасибо им за это большое», - отметил президент страны.

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