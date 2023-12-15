Библиотеки республики присоединились к Дню башкирского языка

К примеру, уже 5 декабря в Центре детского чтения для обучающихся начальных классов прошла видеопанорама «Величие сэсена», приуроченная к 135-летию со дня рождения народного сэсена Мухаметши Бурангулова. Юные читатели узнали о башкирском сказителе, познакомились с народным башкирским эпосом «Урал батыр», с его главными героями и сюжетом, на большом экране посмотрели отрывок документального фильма «Сэсэн» ГТРК «Башкортостан» и мультфильм «Урал батыр» Ильдара Гафарова. 12 декабря в отделе рукописей и редких изданий прошел круглый стол «Устные народные предания как средство национального воспитания: эпосы, сказания, сказки», посвященный 135-летию со дня рождения Бурангулова Мухаметши Абдрахмановича, народного сэсена БАССР, драматурга и фольклориста, и Дню башкирского языка. В работе круглого стола приняли участие научные работники, преподаватели вузов, представители государственных учреждений и общественных организаций. В частности, научные сотрудники научно-исследовательского центра Башкирского государственного педагогического университета им. М.Акмуллы, доктор филологических наук Наркас Хуббутдинова, кандидат филологических наук Шаура Шакурова, директор АНО «Центр сэсенов Башкортостана», заместитель директора Республиканского центра народного творчества Нафиса Тулыбаева, старший сотрудник Института стратегических исследований РБ, кандидат философских наук Закирьян Аминев, доцент Уфимского университета искусств им.З.Исмагилева Гульсасак Саламатова, представители Национальной библиотеки – заведующий отделом рукописей и редких изданий, кандидат филологических наук, доцент Флюр Сибагатов, научный сотрудники отдела, кандидат наук Закия Мурзагулова, ведущий специалист Городской библиотеки-филиала № 1 им. М. Бурангулова Мелеузовской центральной библиотечной системы Разиля Кутлугильдина и другие. В этот же день центром выставок и культурных программ библиотеки было организовано чтение стихов на башкирском языке. Сотрудники Гузель Салихова, Илюза Вахитова, Розалина Исканярова, Гульфия Ибрагимова читали стихотворение башкирского поэта Рами Гарипова «Туган тел». 13 декабря для студентов Российского исламского университета Центрального духовного управления мусульман России была организована обзорная лекция. Научный сотрудник отдела рукописей и редких изданий библиотеки Ислам Байгужин рассказал студентам о хранящихся в фонде уникальных изданиях с дореволюционными исламскими текстами и о том, как исследователь может использовать их в научной работе. В отделе студенты ознакомились с изданиями научно-духовного характера, также с периодическими изданиями духовных управлений. Ученые также напомнили студентам, что молодые люди являются преемниками медресе «Галия», преподаватели и выпускники которой издавали буквари на родных языках и научные пособия по языкознанию, часть экземпляров которых хранится в фонде отдела. 14 декабря в Центре детского чтения состоялась Игра-викторина «Волшебных слов чудесный мир», где взрослые познакомили детей с историей возникновения праздника, с жизнью и творчеством просветителя, поэта, мыслителя, народного деятеля, сэсена Мифтахетдина Акмуллы. Состоялся просмотр телевизионной передачи «Я учу башкирский язык. Мифтахетдин Акмулла» и прослушивание стихотворения Рами Гарипова «Туған тел», прошла викторина «Волшебных слов чудесный мир», игра «Кто скажет больше слов». В этот же день в главном корпусе Национальной библиотеки для сотрудников учреждения прошел квиз, посвященный Дню башкирского языка. Семь команд в трех раундах соревновались на лучшее знание ответов по башкирскому языку, по картинам башкирских художников и портретам писателей, а также в музыкальном конкурсе. Вышел буктрейлер «Халҡым теле – хаҡлыҡ теле», подготовленный Центром выставок и культурных программ, представляющий сборник «Халҡым теле – хаҡлыҡ теле» (составитель – академик Марат Зайнуллин), состоящий из стихотворений о родном языке таких выдающихся башкирских поэтов, как Мажит Гафури, Рами Гарипов, Мустай Карим, Зайнаб Биишева, Равиль Бикбай, Кадим Аралбай, Гульфия Юнусова, Тансылу Карамышева, Хасан Назар, Тамара Искандария, Айсылу Гарифуллина, Гульназ Кутуева и другие. А сегодня, 15 декабря, Центр юношеского чтения представит аудиоподкаст на башкирском языке «Один из первых народных сэсенов Башкортостана», посвященный 135-летию со дня рождения сэсена Мухаметши Бурангулова. В аудиоподкасте будет представлена полная информация о жизни и творчестве сэсена, прозвучит башкирская народная песня «Гильмияза», рассказана история песни. Легенда и текст песни «Гильмияза» записаны в 20-е годы XX века М. А. Бурангуловым. Согласно М. А. Бурангулову, «Гильмияза» сложена известной среди бурзян исполнительницей народных песен Гильмиязой и отражает события ее жизни, связанные с пленом у казахов. Также авторы подкаста расскажут, что на материале устного народного творчества М.Бурангулов написал пьесы «Ашкадар» и «Башкирская свадьба», записал и обработал эпосы «Урал-батыр», «Акбузат», «Алпамыша», сказки, песни, кубаиры и многое другое. По словам организаторов, создание данного аудиоподкаста связано с необходимостью сохранять и передавать память о народном сэсене и его творческом наследии. Во всех муниципальных библиотеках городов и районов республики проводятся различные мероприятия, посвященные этой дате: книжные выставки, тематические беседы, информационные часы, познавательные беседы, викторины, акции. Муниципальные библиотеки республики приняли активное участие в акции, организованной Министерством культуры Республики Башкортостан и Республиканским центром народного творчества «Шуға ла мин беләм тел ҡәҙерен...», опубликовав в социальных сетях видеозаписи, где читатели рассказывают стихотворения народных поэтов Башкортостан на башкирском языке. Помимо этого, модельная библиотека семейного чтения г. Салавата для пятиклассников Лицея № 1 провела час информации «Родной язык дорог каждому из нас», где рассказали детям об истории возникновения праздника, о значимости родного языка в жизни каждого человека. В ходе мероприятия звучали стихи башкирских поэтов. В городской модельной детской библиотеке Учалинского района проведен обзор литературы «Әсәм теле – сәсән теле». Посетителям библиотеки и членам медиастудии «Ҡусҡар» рассказали о республике, о писателях и поэтах Башкортостана, о творчестве земляков из Учалинского района, о национальных героях, о важности знания своего родного языка, своих корней, истории и культуры своего народа. Ребята на родном языке прочитали стихотворения башкирских поэтов. Библиотекари Маканской сельской модельной библиотеки Хайбуллинского района совместно с клубными работниками провели литературный час «Мой башкирский язык» для воспитанников детского сада «Миляшкэй», на котором дети ознакомились с жизнью и творчеством М. Акмуллы, прослушали стихотворения на башкирском языке. Также был проведен обзор литературы книжной выставки.

Фото: пресс-службы Минкультуры РБ