Какие льготы и меры социальной поддержки предусмотрены для участников специальной военной операции и членов их семей?

На эти и другие актуальные вопросы, связанные с военной службой по контракту, можно получить в чат-боте, который разработал ЦУР Башкортостана совместно с Военным комиссариатом республики: https://t.me/contractRBBot. Сервис работает оперативно, подскажет, куда обратиться, если остались ещё вопросы.

О мерах поддержки для семей участников СВО из Башкортостана можно узнать подробнее в чат-боте: https://t.me/MPodderzhkiBashkortostanBot.



Также на сайте башбат.рф собраны ответы на вопросы, которые могут возникнуть у жителей, желающих вступить в ряды башкирских батальонов.

Также получить более подробную информацию можно по телефонам: 8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. 19).