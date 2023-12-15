Посетители стенда Башкирии проголосуют за него на сайте выставки «Россия»

Процедура голосования довольно простая:

- зайти на сайт Выставки: https://russia.ru/voting/region;

- выбрать из выпадающего списка Республику Башкортостан или отметить ее на карте страны;

- отметить все номинации для стенда региона и нажать кнопку «проголосовать»;

- авторизоваться через социальные сети или почту или пройти процедуру регистрации.

Напомним, глава республики в День Башкортостана на выставке "Россия" 3 декабря, так сказать, глазами обычного посетителя тоже познакомился со стендом региона, который установлен в 75-м павильоне ВДНХ. Экспозицию представили с применением новейших технологий 3D-печати и виртуальной реальности. По задумке авторов, стенд представляет собой космический корабль, устремлённый в будущее вместе со всей Россией, которая движется к новым достижениям и инновациям.

Фото пресс-служба минобрнауки РБ.