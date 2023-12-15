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15 Декабря , 14:51

Проект корреспондента «Стерлитамакского рабочего» вошёл в число лучших

Завершился очередной этап конкурса городских проектов АО БСК «Стерлитамак – наш общий дом». Экспертная комиссия, рассмотрев порядка 200 заявок в двух номинациях: «Экология» и «Качество жизни», выдвинула на народное голосование 40 лучших из них. В их числе проект нашего коллеги, члена Союза писателей, члена Союза журналистов, заслуженного работника печати и СМИ РБ, почётного краеведа РБ Фаяза Юмагузина «История – это имена», посвящённый предстоящему 260-летию города. Это будет новая книга автора, в которой история Стерлитамака прослеживается сквозь судьбы ярких личностей: купцов и меценатов, руководящих работников, деятелей культуры и искусства, классиков русской и башкирской литературы, предпринимателей, защитников Родины, прославленных медиков города.

Проект корреспондента «Стерлитамакского рабочего» вошёл в число лучших
Проект корреспондента «Стерлитамакского рабочего» вошёл в число лучших

Почему Сергей Есенин рвался в Стерлитамак, и что помешало ему приехать к нам? Как народный артист РСФСР Г.Милляр (исполнитель ролей Кощея Бессмертного и Бабы-яги в сказочных фильмах) отправил Салавата Юлаева в мокрый забой? Почему народный артист СССР М.Глузский клялся, что он настоящий башкир? Что делали в Стерлитамаке А.П.Гайдар, декабристы, маршал бронетанковых войск П.С.Рыбалко? О чём беседовал режиссёр Стерлитамакского русского театра Д.С.Шрагер с Фаиной Раневской и Любовью Орловой? Кто из стерлитамаковцев служил на легендарном крейсере «Варяг»? За что помощника прокурора Стерлитамака Даяна Мурзина Гитлер объявил своим личным врагом? Как из застенков фашистских тюрем в Стерлитамак попала моабитская тетрадь татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля? Почему последний космонавт СССР А.П.Арцебарский назвал Стерлитамак «островком СССР»? Почему пророк В.Г.Мессинг так любил гастролировать в Стерлитамаке, притом, что ни разу не был в Уфе, и что он предсказал в нашем городе?

Об этом и о многом другом можно будет узнать из этой книги.

Проголосовать за проект «История – это имена» можно на сайте конкурса СтерлитамакНашОбщийДом.рф до 12 часов 18.12.2023 г.

Проект корреспондента «Стерлитамакского рабочего» вошёл в число лучших
Проект корреспондента «Стерлитамакского рабочего» вошёл в число лучших
Проект корреспондента «Стерлитамакского рабочего» вошёл в число лучших
Проект корреспондента «Стерлитамакского рабочего» вошёл в число лучших
Проект корреспондента «Стерлитамакского рабочего» вошёл в число лучших
Проект корреспондента «Стерлитамакского рабочего» вошёл в число лучших
Проект корреспондента «Стерлитамакского рабочего» вошёл в число лучших
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