Проект корреспондента «Стерлитамакского рабочего» вошёл в число лучших

Почему Сергей Есенин рвался в Стерлитамак, и что помешало ему приехать к нам? Как народный артист РСФСР Г.Милляр (исполнитель ролей Кощея Бессмертного и Бабы-яги в сказочных фильмах) отправил Салавата Юлаева в мокрый забой? Почему народный артист СССР М.Глузский клялся, что он настоящий башкир? Что делали в Стерлитамаке А.П.Гайдар, декабристы, маршал бронетанковых войск П.С.Рыбалко? О чём беседовал режиссёр Стерлитамакского русского театра Д.С.Шрагер с Фаиной Раневской и Любовью Орловой? Кто из стерлитамаковцев служил на легендарном крейсере «Варяг»? За что помощника прокурора Стерлитамака Даяна Мурзина Гитлер объявил своим личным врагом? Как из застенков фашистских тюрем в Стерлитамак попала моабитская тетрадь татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля? Почему последний космонавт СССР А.П.Арцебарский назвал Стерлитамак «островком СССР»? Почему пророк В.Г.Мессинг так любил гастролировать в Стерлитамаке, притом, что ни разу не был в Уфе, и что он предсказал в нашем городе?

Об этом и о многом другом можно будет узнать из этой книги.

Проголосовать за проект «История – это имена» можно на сайте конкурса СтерлитамакНашОбщийДом.рф до 12 часов 18.12.2023 г.