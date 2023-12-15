Владимир Путин: Надо верить в великий русский, российский народ!

Отвечая на заключительный вопрос пресс-конференции, от чего бы нынешний Владимир Путин предостерег себя образца 2000 года, и какой бы совет дал стране сейчас, президент не задумался ни на мгновение.

— От чего бы предостерег? От наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнеров. Те, кто думал, что у нас все рухнет, они, думаю, разочарованы. Ничего не рухнуло. Надо верить в великий русский, российский народ. В этой вере – залог успеха, возрождения, становления и развития России, — добавил Владимир Путин.

«Итоги года с Владимиром Путиным» оказались рекордными по продолжительности. Как сообщала ранее «Республика Башкортостан», президент общался с журналистами и жителями России более четырех часов, успел ответить на 67 вопросов в прямом эфире. В общей сложности на «прямую линию» россияне прислали почти два с половиной миллиона вопросов Владимиру Путину.

Фото: kremlin.ru