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15 Декабря , 14:42

Владимир Путин: Надо верить в великий русский, российский народ!

Последний ответ президента России на прошедшей в Москве в Гостином Дворе ежегодной прямой линии, объединенной с большой пресс-конференцией, безусловно, обозначил итоги в стране и стал напутствием главы государства россиянам.

Владимир Путин: Надо верить в великий русский, российский народ!
Владимир Путин: Надо верить в великий русский, российский народ!

Отвечая на заключительный вопрос пресс-конференции, от чего бы нынешний Владимир Путин предостерег себя образца 2000 года, и какой бы совет дал стране сейчас, президент не задумался ни на мгновение.

 — От чего бы предостерег? От наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнеров. Те, кто думал, что у нас все рухнет, они, думаю, разочарованы. Ничего не рухнуло. Надо верить в великий русский, российский народ. В этой вере – залог успеха, возрождения, становления и развития России, — добавил Владимир Путин.

«Итоги года с Владимиром Путиным» оказались рекордными по продолжительности. Как сообщала ранее «Республика Башкортостан», президент общался с журналистами и жителями России более четырех часов, успел ответить на 67 вопросов в прямом эфире. В общей сложности на «прямую линию» россияне прислали почти  два с половиной миллиона вопросов Владимиру Путину.

Фото: kremlin.ru

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