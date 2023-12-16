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16 Декабря , 18:20

«Новогодняя сказка в музее»

Так называется выставка, подготовленная известным педагогом, кукольником, мастером декоративно-прикладного искусства, коллекционером Ларисой Виталиевной Улитиной совместно с сотрудниками Стерлитамакского историко-краеведческого музея.Выставка, похожая на волшебную сказку, полную новогодних и рождественских чудес, открылась в выставочном зале музея 16 декабря и будет радовать горожан и гостей нашего города до середины февраля.

«Новогодняя сказка в музее»
«Новогодняя сказка в музее»

Чего здесь только нет! И нарядная новогодняя ёлка, и красочные текстильные панно на зимнюю тему, и целая экспозиция, посвящённая Делам Морозам разных лет и стран, и Снегурочки из ваты и пластика, и старинные новогодние игрушки. А ещё множество новогодних и рождественских открыток, масок, коллекции колокольчиков, снежинок, русских народных кукол и даже альбом с картинками с советских почтовых конвертов 50-60-х годов прошлого века.
Отдельная экспозиция посвящена башкирскому Новому году: Л.В.Улитина особое внимание уделила национальным костюмам и народным традициям встречи этого замечательного праздника.
Здесь же есть фотозона и игровая зона для детей, где можно поиграть и порисовать.
Словом, и для маленьких, и для взрослых посетителей в пространстве выставке найдётся много интересного, познавательного, даже эксклюзивного. Ведь большинство экспонатов - свидетели уже ушедшего в историю времени.


Автор: Марина Воронова.
Фото Сергея Крамскова и автора.

«Новогодняя сказка в музее»
«Новогодняя сказка в музее»
«Новогодняя сказка в музее»
«Новогодняя сказка в музее»
«Новогодняя сказка в музее»
«Новогодняя сказка в музее»
«Новогодняя сказка в музее»
«Новогодняя сказка в музее»
«Новогодняя сказка в музее»
«Новогодняя сказка в музее»
«Новогодняя сказка в музее»
«Новогодняя сказка в музее»
«Новогодняя сказка в музее»
«Новогодняя сказка в музее»
«Новогодняя сказка в музее»
«Новогодняя сказка в музее»
«Новогодняя сказка в музее»
«Новогодняя сказка в музее»
«Новогодняя сказка в музее»
Автор:Марина Воронова
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