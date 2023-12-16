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16 Декабря , 13:25

Уфимцы одержали победу в конкурсах Сателлита №2 и «Экстренный поиск»

12 декабря в Москве состоялось торжественное награждение победителей и призеров Сателлита №2 и Конкурса в рамках Технологического конкурса НТИ Up Great «Экстренный поиск».

Уфимцы одержали победу в конкурсах Сателлита №2 и «Экстренный поиск»
Уфимцы одержали победу в конкурсах Сателлита №2 и «Экстренный поиск»

Победителем Сателлита №2 стала команда GigaFlex из г. Уфы, 2 место заняла команда Family из г. Омск. Команды получат премии в размере 21 миллион рублей и 5 миллионов рублей соответственно.

Победителем конкурса «Экстренный поиск» стала команда KurAI из г. Уфы, единственная преодолевшая технологический барьер конкурса, успешно обнаружив в рамках финальных испытаний Конкурса 89% объектов поиска (16 из 18 объектов). Премия команды KurAI составляет 100 миллионов рублей.

Фото: Информационный тг - канал Сателлита 2 технологического конкурса "Up Great: Экстренный поиск".

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