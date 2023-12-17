«Праздник к нам приходит!»

Замечательные Римма Каримова (вокал) и Ольга Марущак (фортепиано) вместе с сотрудниками библиотеки подготовили настоящее сказочное представление - с Бабой-ягой (пожелавшей остаться неизвестной) и Музыкальной феей (Ольга Франц) загадками и музыкальными номерами, подарками и шутливыми стихами.

Но главным подарком для публики стали романсы Александра Варламова, Бориса Прозоровского, Арно Бабаджаняна, песни из кинофильмов «Ирония судьбы или с лёгким паром», «Чародеи», из репертуара Алсу, Филиппа Киркорова, Олега Митяева.

Зрители, среди которых были студенты Риммы Хатиповны Каримовой из Туркменистана, с удовольствием подпевали выступавшим, а один раз даже не удержались и пустились в пляс.

И, конечно, не обошлось без поэзии - стихи на концерте прочли Ольга Емельянова, Алла Кутлугузина, Людмила Страутина и Галина Первушина. Прозвучали и строчки, посвящённые дуэту «Лорелея»:

Прошу, не проходите мимо,

Когда поёт романсы Римма!

Лишь Ольга клавишей коснётся,

Восторг в душе у вас проснётся.

Цветёт, как нежная лилея,

Дуэт волшебный - «Лорелея»!

Мы слушать вечно вас готовы!

Зовите на концерт нас снова!

Марина Воронова

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