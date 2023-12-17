В Стерлитамаке определили лучших школьных поваров

В школе № 30 прошёл традиционный ежегодный конкурс поваров детского питания, организованный группой компаний «Общепит».

Предшествовали этому яркому кулинарному празднику отборочные конкурсы поваров детских садов и школ, которые проводило каждое структурное предприятие в своих закреплённых точках. Победители профессиональных соревнований встретились в финале и представили свои блюда на суд жюри и родителей школьников.

Конкурс начался в 7 часов утра с жеребьёвки, которая определила выбор блюд для конкурсантов. Кроме этого им предстояло ответить на тестовые вопросы по технологии приготовления пищи и санитарным правилам при организации питания детей.

Настоящим сюрпризом для пришедших на мероприятие родителей школьников стали фуршетные новогодние столы, которые являлись домашними заданиями для заведующих производством структурных предприятий ЗАО «Общепит». Поражало воображение гостей конкурса многообразие закусок, нарезок, салатов, напитков удивительным дизайном и фантазией их создателей.

После оценки профессиональным жюри работ конкурсантов пришедших на мероприятие родителей учащихся школы пригласили попробовать блюда школьного меню. Мамы и папы активно поучаствовали в дегустации и отметили вкус и качество еды.

Результаты конкурса объявили в торжественной обстановке в актовом зале, где для участников и жюри выступили с концертной программой ученики школы.

В номинации «Успешный дебют» была отмечена повар школы № 30 Люция Батршина. Победителем конкурса признана Лена Исинбакова (гимназия № 5), второй стала Эльвира Тимербулатова (школа № 21), третье место заняла Оксана Пилипенко (школа № 23).

В соревновании для заведующих производством структурных предприятий ЗАО «Общепит» номинантами стали ООО «Общепит-4», кафе «Калинка» и ООО «Общепит-3».

Фото Андрея Андреева