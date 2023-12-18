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18 Декабря , 20:46

Безопасное детство для школьников Стерлитамака

«Чем ярче, тем безопаснее!» - под таким названием в школе №23 прошло профилактическое мероприятие для учащихся 1-4 классов.

Безопасное детство для школьников Стерлитамака
Безопасное детство для школьников Стерлитамака

Вместе с руководителем ресурсного центра ПДД Л.И. Сулеймановой ребята повторили правила дорожного движения, поговорили о значимости световозвращательных элементов в тёмное время суток и приняли участие в интерактивной викторине и конкурсах от школьной команды ЮИД.

Также ученики пообщались с инспектором по пропаганде отдела Госавтоинспекции по г.

Стерлитамак, старшим лейтенантом полиции Гульназ Мусакаевой и изготовили фликеры в рамках мастер-класса.

Гульназ Ильшатовна рассказала детям о разных видах фликеров, с помощью которых видимость пешехода в темноте для водителя возрастает до 100-300 метров.

По информации ГИБДД УМВД России по г. Стерлитамак 

Фото: скриншот видео

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