Безопасное детство для школьников Стерлитамака

Вместе с руководителем ресурсного центра ПДД Л.И. Сулеймановой ребята повторили правила дорожного движения, поговорили о значимости световозвращательных элементов в тёмное время суток и приняли участие в интерактивной викторине и конкурсах от школьной команды ЮИД.

Также ученики пообщались с инспектором по пропаганде отдела Госавтоинспекции по г.

Стерлитамак, старшим лейтенантом полиции Гульназ Мусакаевой и изготовили фликеры в рамках мастер-класса.

Гульназ Ильшатовна рассказала детям о разных видах фликеров, с помощью которых видимость пешехода в темноте для водителя возрастает до 100-300 метров.

По информации ГИБДД УМВД России по г. Стерлитамак

Фото: скриншот видео