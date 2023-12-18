В Межвузовском кампусе Уфы подпишут первое соглашение

— «Точка кипения» – это развивающее пространство совместной работы над проектами будущего. Здесь студенты и преподаватели вузов республики смогут взаимодействовать с бизнесменами, госкомпаниями, представителями органов власти, тестировать прорывные идеи, собирать проектные команды, реализовывать свои проекты и тем самым оказывать влияние на развитие региона. Это пространство коллективной работы, где любой желающий абсолютно бесплатно может прийти на мероприятие или сам его провести, — рассказал директор ООО «Кампус» Сергей Гладких.

Инициатором открытия «Точки кипения-Уфа» выступил УГНТУ. Расположится она на втором этаже Межвузовского кампуса (ул. Заки Валиди, 32/2) и будет состоять из нескольких залов. Большой зал, рассчитанный на 150 человек, и два малых зала предназначены для проведения лекций, интенсивов, хакатонов и прочих мероприятий. Также для удобства здесь будут организованы зона для отдыха и общения, две переговорные комнаты, места для проведения видеоконференций, кофе-брейков, ресепшн и гардероб.

В рамках мероприятия состоится посещение «Точки кипения-Уфа» в Межвузовском кампусе. Впервые журналистам представится возможность посмотреть кампус изнутри. Вторая точка взаимодействия - УГНТУ, где можно будет пообщаться с заместителем начальника отдела развития сети «Точек кипения» АНО «Платформа национальной технологической инициативы» Антоном Артамкиным и с уфимскими студентами, которые готовят различные проекты.

Программа мероприятия:

9.30 - 10.20 – посещение «Точки кипения-Уфа» в кампусе (ул. Заки Валиди, 32/2, второй этаж)

11.00-12.00 – подписание соглашения между АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» (Москва) и УГНТУ об организации деятельности и развитии пространства коллективной работы «Точка кипения - Уфа» (УГНТУ, ул. Космонавтов,1, ауд. 208).

12.00-13.00 - встреча с лидерами молодежных сообществ и два мастер-класса: «15 причин присоединиться к Leader-ID прямо сейчас» и «Атлас форматов коллективной работы: инструмент современной и продуктивной коммуникации» (УГНТУ, ул. Космонавтов, 1, ауд. 310)

Регистрация на мероприятия программы по ссылке https://leader-id.ru/events/476349

По всем вопросам обращаться к программному директору «Точки кипения-Уфа» Шариповой Ольге Александровне (тел. 89872423701).