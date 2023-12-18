-2 °С
Снег
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
18 Декабря , 17:03

Владимир Путин высказал свою позицию по решениям МОК

Решения Международного олимпийского комитета по отношению к российскому спорту — это полное противоречие и извращение идей Пьера де Кубертена «О спорт, ты — мир». Спорт должен объединять, а не разъединять людей. Об этом сегодня на итоговой пресс-конференции и прямой линии сказал президент России Владимир Путин.

Владимир Путин высказал свою позицию по решениям МОК
Владимир Путин высказал свою позицию по решениям МОК

«Современные международные чиновники слишком увлеклись бизнес-стороной спортивного движения. Они попали в сильную зависимость от спонсоров. Если они и дальше будут действовать подобным образом, они похоронят олимпийское движение. Спорт — вне политики, он должен объединять людей. Спортсмен тут при чём? Пускай едут и соревнуются без ограничений», — отметил глава государства.

По словам Владимира Путина, спортивные чиновники под влиянием политических элит Запада принимают решения, выгодные для США, но не выгодные для мирового спорта. То же происходит в Европе, где принимаются решения, выгодные для США, но губительные для них самих.

«Если цели МОК отсечь спортсменов, претендующих на медали, „обесточить“ сборную РФ, то ехать российским спортсменам не стоит», — сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос по поводу участия спортсменов России на международных соревнованиях.

Источник: ИА "Башинформ" 

Фото: скриншот видео 

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru