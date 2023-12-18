Владимир Путин высказал свою позицию по решениям МОК

«Современные международные чиновники слишком увлеклись бизнес-стороной спортивного движения. Они попали в сильную зависимость от спонсоров. Если они и дальше будут действовать подобным образом, они похоронят олимпийское движение. Спорт — вне политики, он должен объединять людей. Спортсмен тут при чём? Пускай едут и соревнуются без ограничений», — отметил глава государства.

По словам Владимира Путина, спортивные чиновники под влиянием политических элит Запада принимают решения, выгодные для США, но не выгодные для мирового спорта. То же происходит в Европе, где принимаются решения, выгодные для США, но губительные для них самих.

«Если цели МОК отсечь спортсменов, претендующих на медали, „обесточить“ сборную РФ, то ехать российским спортсменам не стоит», — сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос по поводу участия спортсменов России на международных соревнованиях.

Источник: ИА "Башинформ"

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