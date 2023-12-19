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19 Декабря , 09:38

Более 400 представителей малого и среднего бизнеса в 2023 году приняли участие в образовательных программах Корпорации МСП

27 февраля – «Консультационная поддержка» (г. Стерлитамак). 

Более 400 представителей малого и среднего бизнеса в 2023 году приняли участие в образовательных программах Корпорации МСП
Более 400 представителей малого и среднего бизнеса в 2023 году приняли участие в образовательных программах Корпорации МСП

В 2023 году обучение по программам АО «Корпорация МСП» прошли более 400 предпринимателей, самозанятых и физических лиц, желающих начать предпринимательскую деятельность. По сравнению с 2022 годом количество участников обучающих программ возросло на 60%. В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в онлайн и офлайн форматах состоялось более двадцати мероприятий.

– Чаще всего предприниматели задают вопрос, как получить финансовую поддержку для старта и развития бизнеса. Найти ответ позволяет участие в тренинге. Здесь же участники знакомятся с существующей инфраструктурой консультационной поддержки субъектов МСП и получают информацию о новых направлениях поддержки предпринимательства, – прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

В текущем году Центром «Мой бизнес» были организованы обучающие программы «Школа предпринимательства», «Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», что позволило субъектам МСП в дальнейшем принять участие в конкурсе на получение субсидии до 500 тысяч рублей для организации и развития своего дела.

Обучающие мероприятия в регионе ведут 4 сертифицированных тренера Корпорации МСП. Эксперты помогают начинающим и действующим предпринимателям генерировать бизнес-идеи, отбирать лучшую, составлять бизнес-планы, правильно оформлять документы на получение государственной поддержки, отвечают на другие возникающие вопросы.

В предстоящем 2024 году для субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых и граждан, желающих начать свой бизнес, также запланированы бесплатные обучающие программы и тренинги, разработанные АО «Корпорация МСП».

График обучающих мероприятий в 2024 году:

6 февраля, 13 марта, 30 апреля – «Консультационная поддержка» (г. Уфа);

27 февраля – «Консультационная поддержка» (г. Стерлитамак);

29 марта – «Финансовая поддержка» (г. Уфа);

11 апреля – «Консультационная поддержка» (г. Нефтекамск);

16 мая – «Консультационная поддержка» (г. Белебей);

15 августа – «Консультационная поддержка» (г. Октябрьский);

9-12 сентября – «Азбука предпринимателя» (г. Уфа);

1-6 октября – «Мама-предприниматель» (г. Уфа);

24 октября – «Консультационная поддержка» (г. Белорецк). 

Тренинги проведет сертифицированный тренер АО «Корпорация МСП» Айгуль Хабибрахманова.

Узнать подробности о запланированных обучающих мероприятиях можно на сайтеЦентра «Мой бизнес» РБ или по номеру «горячей линии» +7 (347) 224-99-99. В графике возможны изменения, необходимо отслеживать информацию.

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