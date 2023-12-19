В Стерлитамаке установят новые гобо-проекторы и освещение на пешеходных переходах

Также по территориальному заказу проекционный пешеходный переход появится по пр.Ленина (около дома №77).



Данные участки определены с учётом близкого расположения социальных объектов. Гобо-проекторы позволят обеспечить безопасность пешеходов при переходе проезжей части. Благодаря им разметка «зебра» будет дублироваться в вечернее и ночное время. Таким образом, пешеходные переходы станут светлее и безопаснее. Напомним, что такие проекторы начали устанавливать в Стерлитамаке ещё с прошлого года.



Также до конца года по нацпроекту на трёх пешеходных переходах установят дополнительное освещение: на пешеходных переходах по ул. Кочетова, 28; около школы №33 (ул.Водолаженко, 7), а также на пешеходном переходе вблизи дома по ул.Худайбердина, 99 (при съезде с кольца у Вечного огня в сторону остановки «ул.Льва Толстого»).



По информации отдела строительства