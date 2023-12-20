Двадцать седьмая отчётная и первая персональная

В рамках этого главного для профессиональных и самодеятельных художников юга Башкирии события здесь же начала работать первая персональная выставка ишимбайского живописца Марата Губайдуллина, на которой представлены многочисленные городские пейзажи и натюрморты автора - экспрессивные, яркие, колоритные, жизнеутверждающие.

Открытие отчётной выставки АЮ - это не только экспонирование работ, выполненных в жанре живописи, графики, скульптуры, ДПИ, цифрографики, но и выбор лучших произведений. На церемонии были награждены победители и призёры в различных номинациях, а гран-при конкурса компетентное жюри присудило художнице из Стерлитамака Алле Дьяконовой за диптих «В деревне у бабушки» и живописную картину «Игрушки моего детства». Подробнее о выставке - в одном из ближайших номеров нашей газеты.

Марина Воронова

Фото Сергея Крамскова