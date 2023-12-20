Стерлитамакский музей Аркадия Гайдара – в призерах!

В нём участвовали 1130 активистов музеев образовательных организаций из 60 субъектов РФ и 162 российских экскурсовода. Конкурс проводился в 4 этапа: муниципальный, региональный, федеральный, финал. Участниками конкурса стали учащиеся 1-11 классов, студенты до 18 лет, руководители музеев образовательных организаций, руководители туристско-краеведческих объединений, педагоги.

Представители восьми музеев Республики Башкортостан вышли в финал конкурса и представляли работу своих музеев в финале, на очном этапе. Активисты трёх музеев республики – Стерлитамака, Татышлинского района и Уфимской коррекционной школы-интерната № 92 для обучающихся с ОВЗ - стали призёрами всероссийского конкурса школьных музеев РФ.

Активисты музея Аркадия Гайдара Дворца пионеров и школьников имени А.Гайдара Стерлитамака Иделя Шириева, Эмиль Галлямов и Егор Карев(руководитель Е.Е.Елисеева) достойно представили работу своего музея и стали серебряными призерами в номинации «Музеи образовательных организаций (прочие профили)».

При защите работы ребята рассказали об истории создания музея А.Гайдара, о руководителях музея, о членах семьи Аркадия Гайдара, побывавших в гостях в Стерлитамаке – сыне писателя Тимуре Аркадьевиче Гайдаре (1973 год, открытие мемориальной доски на Доме Гайдара) и дочери Евгении Аркадьевне (1981 год, открытие музея А.Гайдара).

Особый упор был сделан на нетрадиционные формы работы музея, такие как конкурс юных поэтов, прозаиков и журналистов «Рыцари Золотого пера», смотр строя, песни и речевки «Юные защитники Стерлитамака», городская акция в «Читающем троллейбусе» - «Дети Стерлитамака - любимому городу», операция «Дружок», благотворительные акции для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, городской смотр-конкурс Пионерских Знаменных групп.

Ребята сопровождали свой рассказ показом значимых фотографий и некоторых экспонатов музея - фото конверта с почерком самого Аркадия Гайдара или коробки из-под конфет с автографами Александры Николаевны Пахмутовой и Николая Николаевича Добронравова.

Вторым важным заданием на очном этапе была атрибуция предмета. Надо было описать предлагаемый предмет. Ребята старались сделать это максимально точно и полно, в итоге по этому конкурсу у нашей команды был наивысший балл.

Виктория Чайка