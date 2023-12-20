Сёлам и городам Башкортостана передали передвижные медицинские комплексы

"Эти передвижные медицинские комплексы селам и городам Башкортостана очень нужны. У нас большая разветвленная сеть дорог, не простая местность. Они рассчитаны, в том числе, и для работы в труднодоступных деревнях, в сложных погодных условиях.

Мы передаем нашим медицинским организациям передвижные модули «Фельдшерско-акушерский пункт», флюорографические и маммографические кабинеты. Они оснащены всем необходимым для проведения первичного осмотра, обследований и оказания медпомощи.



Сегодня главврачам многих организаций я вручил ключи от 14 машин. А всего благодаря федеральному и нашему, республиканскому бюджетам, в 2023 году мы закупили для наших поликлиник и больниц 37 машин скорой помощи, 11 передвижных медицинских комплексов, 185 автомобилей для первичного звена, 12 машин для паллиативной службы



Врачей, фельдшеров, медсестер, водителей - всех благодарю и говорю спасибо за профессионализм и ответственность.



Качество медуслуг - очень важно для людей, на вас возлагается большая ответственность. Вы работайте, пожалуйста, во благо наших жителей. А наша задача - создавать для этого достойные условия", - написал Радий Фаритович.

Список медицинских организаций, которые получили сегодня ключи: ГБУЗ РБ Бакалинская ЦРБ, ГБУЗ РБ Бижбулякская ЦРБ, ГБУЗ РБ Кигинская ЦРБ, ГБУЗ РБ Краснокамская ЦРБ, ГБУЗ РБ Мишкинская ЦРБ, ГБУЗ РБ Языковская ЦРБ, ГБУЗ РБ Ишимбайская ЦРБ, ГБУЗ РБ Мелеузовская ЦРБ, ГБУЗ РБ Дюртюлинская ЦРБ, ГБУЗ РБ ГКБ №1 г. Стерлитамак, ГБУЗ РБ Толбазинская ЦРБ, ГБУЗ РБ ГБ г.Нефтекамск, ГБУЗ РБ ГКБ №13 г. Уфа, ГБУЗ РБ ГБУЗ РБ ГКБ №21 г.Уфа.

Фото: соцсети Радия Хабирова