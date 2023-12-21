Дистанционная покупка жилья в Санкт-Петербурге — основные моменты

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Правильное оформление ипотеки

Недвижимость в городе на Неве нельзя назвать самой дешевой. Но купить её можно, взяв ипотеку. И в этом моменте многие жители других городов допускают досадную ошибку: они оформляют ипотеку в своём собственном регионе. Это сразу же вызывает трудности, когда настаёт необходимость перевести ипотечное одобрение в Санкт-Петербург.

Чтобы избежать ненужных сложностей, лучше обратиться к ипотечным специалистам. Они подадут заявки в несколько банков, и для этого вам не нужно будет самим мчаться в Питер. Банковское одобрение является действительным в течение 3-4 месяцев. Поэтому поиски жилья нужно вести оперативно.

Дистанционно проще всего выбирать новостройки. Питерские агенты подробно рассказывают обо всех особенностях квартиры. Такие консультации бесплатны. Если сделка проводится без ипотеки, то покупку квартиры в новостройке можно провести дистанционно.

Покупку квартиры на вторичном рынке лучше производить с помощью специалиста. Ему можно поручить множество ответственных операций, в том числе и осмотр жилья. Агент может прислать вам фотоотчёт либо провести живую трансляцию.

Дистанционная покупка жилья в новостройке

Квартиру бронируют самостоятельно либо поручают это агенту. Затем оплачивают залоговое соглашение (после завершения сделки эти деньги будут возвращены).

Следующий этап: составление договора долевого участия (ДДУ) и согласование в банке. После согласования покупатель подписывает кредитные документы и получает на свой счёт ипотечные средства.

Когда на счету оказывается сумма, необходимая для оплаты жилья, банковский менеджер открывает аккредитив, после чего застройщик отправляет покупателю подписанный им ДДУ. Покупатель тоже его подписывает и отправляет застройщику, приложив соответствующий пакет документов. Застройщик проходит регистрацию и высылает документы покупателю. Теперь нужно дождаться окончания строительства и можно заселяться.

Дистанционная покупка вторичной квартиры

Обычно для этого требуется нотариальная доверенность. Ипотеку в данном случае получить довольно трудно, так как банки считают такие сделки рискованными.

Для оформления доверенности нужно найти человека, которому можно доверять, так как он получит доступ к очень крупной сумме денег. Если такой человек найден, то практически всю работу по оформлении сделки проводит он, а участие покупателя сводится к минимуму.

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