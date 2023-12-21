Таджуддин и другие: Владимир Путин присвоил госнаграды жителям Башкирии

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден директор общества с ограниченной ответственностью «Аквамак-Процессинг» Олег Макаренко.
Звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено заместителю директора по учебно-воспитательной работе Уфимского училища искусств Владимиру Жирнову.
Звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» присвоено первому заместителю главы администрации Октябрьского района Уфы Раилю Мирхайдарову.
Звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» присвоено Маулиде Идрисовой.
Звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» присвоено начальнику Татышлинской ветеринарной станции Нурие Вагаповой.
Источник: ИА "Башинформ"