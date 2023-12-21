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21 Декабря , 18:53

Таджуддин и другие: Владимир Путин присвоил госнаграды жителям Башкирии

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддинов.

Таджуддин и другие: Владимир Путин присвоил госнаграды жителям Башкирии
Таджуддин и другие: Владимир Путин присвоил госнаграды жителям Башкирии

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден директор общества с ограниченной ответственностью «Аквамак-Процессинг» Олег Макаренко.

Звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»  присвоено заместителю директора по учебно-воспитательной работе Уфимского училища искусств Владимиру Жирнову. 

Звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»  присвоено первому заместителю главы администрации Октябрьского района Уфы Раилю Мирхайдарову.

Звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» присвоено Маулиде Идрисовой.

Звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» присвоено начальнику Татышлинской ветеринарной станции Нурие Вагаповой. 

Источник: ИА "Башинформ" 

 

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