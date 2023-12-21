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21 Декабря , 17:45

В Стерлитамаке в 2023 году обустроят освещение на трех пешеходных переходах

В Стерлитамаке в 2023 году обустроят освещение на трех пешеходных переходах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Осветительные приборы установят на участках улиц Кочетова, Водолаженко и Худайбердина. На эти работы направят порядка 285 тысяч рублей.

В Стерлитамаке в 2023 году обустроят освещение на трех пешеходных переходах
В Стерлитамаке в 2023 году обустроят освещение на трех пешеходных переходах

- Вблизи двух участков на улицах Кочетова и Водолаженко располагаются школы № 12, № 33. Дополнительное освещение обеспечит безопасность для учащихся данных школ. Также освещение появится на съезде с перекрестка с круговым движением на улице Худайбердина в направлении остановки «Улица Льва Толстого», - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов.

Все работы планируется завершить до 24 декабря 2023 года.

Напомним, что для повышения безопасности дорожного движения в Стерлитамаке в 2023 году в рамках БКД отремонтировали 10 объектов. Это улицы Водолаженко, Западная, Профсоюзная, Элеваторная, Худайбердина, Техническая, Нагуманова, Коммунаров, Комсомольская, а также перекресток с круговым движением на пересечении улиц Худайбердина, Западной и Коммунистической. Их общая протяженность составила 8,2 км. Также для повышения безопасности участников дорожного движения будут обустроены гобо-проекторами семь пешеходных переходов Стерлитамака: на перекрёстке улиц Артёма и Ибрагимова, остановке «4-ое домоуправление», а также улицах Худайбердина, Блюхера, Артема и Коммунистической.

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