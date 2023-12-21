Владимир Путин подписал ряд важных законов

Запрет телефонов на уроках и другие изменения в школе

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «0б образовании в Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом правила внутреннего распорядка устанавливают обязательные к выполнению обучающимися требования к дисциплине на учебных занятиях и правилам поведения в организации, контроль за соблюдением которых ведется ответственными работниками. За неисполнение обучающимися этих требований к ним могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.

К обязанностям обучающихся Федеральный закон относит обязанность не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации и иных экстренных случаев.

Кроме того, Федеральным законом определяются способы защиты прав и законных интересов педагогических работников, а также уточняется, что трудовые права, социальные гарантии и меры поддержки педагогических работников могут устанавливаться не только законодательными, но и иными нормативными актами.

Новые правила регистрации недвижимости

В Жилищный кодекс РФ и Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» вносится ряд изменений, предусматривающих уточнение процедур перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, а также процедур переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Кроме того, Федеральным законом совершенствуется порядок внесения в отдельных случаях изменений, связанных с завершением указанных процедур, в сведения Единого государственного реестра недвижимости.

Ранее «Башинформ» сообщал, что за 15 лет сроки регистрации недвижимости в Башкирии сократились в 10 раз.

Цифровой рубль включен в систему налогового регулирования

В законодательство Российской Федерации о налогах и сборах вносятся изменения, предусматривающие интеграцию цифрового рубля в систему налогового регулирования.

В частности, вводится понятие «счет цифрового рубля», устанавливаются право налоговых органов приостанавливать операции по счетам цифрового рубля, права и обязанности оператора платформы цифрового рубля, порядок налогового контроля.

Цифровой рубль создается прежде всего как еще одно средство для платежей и переводов. В цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут. Это делается для развития конкуренции и инноваций на финансовом рынке.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Центробанк установил тарифы для операций с цифровыми рублями.

Подписан закон, меняющий очерёдность погашения платежей по кредиту при недостаточности средств у заёмщика

Федеральным законом уточняется очерёдность погашения задолженности заёмщика из суммы произведённого им платежа по договору потребительского кредита (займа) в случае, если она недостаточна для полного исполнения обязательств заёмщика по такому договору.

Также предусматривается, что такая очерёдность погашения задолженности не может быть изменена сторонами договора потребительского кредита (займа).

Вводится новый регламент открытия и ведения индивидуальных инвестиционных счетов

Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования отношений, связанных с открытием и ведением индивидуальных инвестиционных счетов.

В частности, для физических лиц устанавливается возможность иметь несколько индивидуальных инвестиционных счетов, но не более трех одновременно.

Кроме того, в состав лиц, которым предоставлено право на ведение индивидуальных инвестсчетов, наряду с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, включаются управляющие компании открытых паевых инвестиционных фондов.

Источник: ИА "Башинформ"