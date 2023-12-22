0 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
22 Декабря , 16:54

Детям - от депутатов

В Стерлитамакском русском драматическом театре расцвела новогодняя ёлка. Волшебный праздник подарили депутаты Госсобрания Курултая и городского совета одаренным детям - победителям олимпиад, фестивалей, соревнований.

Детям - от депутатов
Детям - от депутатов

Ребята встретились с Дедом Морозом, Снегурочкой и символом Нового года - Драконом. Посмотрели премьерный спектакль. Затем им вручили новогодние подарки.

Фото: Сергея Крамскова 

Детям - от депутатов
Детям - от депутатов
Детям - от депутатов
Детям - от депутатов
Детям - от депутатов
Детям - от депутатов
Детям - от депутатов
Детям - от депутатов
Детям - от депутатов
Детям - от депутатов
Детям - от депутатов
Детям - от депутатов
Детям - от депутатов
Автор:Евгения Дьяконова
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru