В Стерлитамакском русском драматическом театре расцвела новогодняя ёлка. Волшебный праздник подарили депутаты Госсобрания Курултая и городского совета одаренным детям - победителям олимпиад, фестивалей, соревнований.
Детям - от депутатов
Ребята встретились с Дедом Морозом, Снегурочкой и символом Нового года - Драконом. Посмотрели премьерный спектакль. Затем им вручили новогодние подарки.
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