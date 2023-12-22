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22 Декабря , 16:35

На нацпроекты в Башкирии направлено почти 24 млрд рублей

В Башкирию в 2023 году на реализацию нацпроектов направлено почти 24 миллиарда рублей федеральных средств, сообщили в пресс-службе главного федерального инспектора по РБ.

На нацпроекты в Башкирии направлено почти 24 млрд рублей
На нацпроекты в Башкирии направлено почти 24 млрд рублей

На эту сумму в республике отремонтировали 77 школ, построили три поликлиники и 98 медицинских модульных конструкций, а также приобрели свыше 4 тыс. единиц медоборудования для сосудистых центров, больниц, онкодиспансеров и фельдшерских пунктов.

Кроме того, в уходящем году на территории региона открыли 4 филиала медколледжей в Нефтекамске, Учалах, Октябрьском и Дуванском районе. Также приведены в порядок общественные территории и дороги, продолжалась программа по расселению из ветхого и аварийного жилья и реновация учреждений культуры.

Ранее стало известно, что в Башкирии введено 2,79 млн «квадратов» жилья.

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"Стерлитамакский рабочий"

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