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22 Декабря , 17:33

В Стерлитамаке прошло новогоднее представление для детей с ОВЗ

Сегодня, 22 декабря, в городском дворце культуры прошло новогоднее представление, на которое собрались юные жители Стерлитамака. Ребята с особым трепетом ожидали встречи со сказочными персонажами и самым главным волшебником Нового года, Дедом Морозом! А многие ребята и сами могли принять участие в спектакли и сыграть главные роли, так как пришли в ярких костюмах: кто-то выбрал роль снеговичка, кто-то серого волчонка, а девчата были одеты в самые модные платья и украшения!

В Стерлитамаке прошло новогоднее представление для детей с ОВЗ
В Стерлитамаке прошло новогоднее представление для детей с ОВЗ

Кроме того, поздравить с наступающим Новым годом детей и их родителей приехал глава администрации Рустем Газизов.

- Совсем немного остается времени до самого главного праздника, Нового года. Не важно маленькие мы или чуть постарше, и каждый из нас, что с боем курантов в мире произойдут настоящие добрые чудеса! Я желаю, чтобы для каждого из вас этот праздник стал большой радостью, чтобы вы улыбались и сбывались ваши мечты, а рядом были ваши родители. Желаю вам крепкого здоровья и как можно больше счастливых моментов! – обратился он к гостям праздника.

В Стерлитамаке прошло новогоднее представление для детей с ОВЗ
В Стерлитамаке прошло новогоднее представление для детей с ОВЗ
В Стерлитамаке прошло новогоднее представление для детей с ОВЗ
В Стерлитамаке прошло новогоднее представление для детей с ОВЗ
В Стерлитамаке прошло новогоднее представление для детей с ОВЗ
В Стерлитамаке прошло новогоднее представление для детей с ОВЗ
В Стерлитамаке прошло новогоднее представление для детей с ОВЗ
В Стерлитамаке прошло новогоднее представление для детей с ОВЗ
В Стерлитамаке прошло новогоднее представление для детей с ОВЗ
В Стерлитамаке прошло новогоднее представление для детей с ОВЗ
В Стерлитамаке прошло новогоднее представление для детей с ОВЗ
В Стерлитамаке прошло новогоднее представление для детей с ОВЗ
В Стерлитамаке прошло новогоднее представление для детей с ОВЗ
В Стерлитамаке прошло новогоднее представление для детей с ОВЗ
В Стерлитамаке прошло новогоднее представление для детей с ОВЗ
В Стерлитамаке прошло новогоднее представление для детей с ОВЗ
В Стерлитамаке прошло новогоднее представление для детей с ОВЗ
В Стерлитамаке прошло новогоднее представление для детей с ОВЗ
В Стерлитамаке прошло новогоднее представление для детей с ОВЗ
В Стерлитамаке прошло новогоднее представление для детей с ОВЗ
В Стерлитамаке прошло новогоднее представление для детей с ОВЗ
Автор:Эльвира Рахимова
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