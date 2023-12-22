В Стерлитамаке прошло новогоднее представление для детей с ОВЗ

Кроме того, поздравить с наступающим Новым годом детей и их родителей приехал глава администрации Рустем Газизов.

- Совсем немного остается времени до самого главного праздника, Нового года. Не важно маленькие мы или чуть постарше, и каждый из нас, что с боем курантов в мире произойдут настоящие добрые чудеса! Я желаю, чтобы для каждого из вас этот праздник стал большой радостью, чтобы вы улыбались и сбывались ваши мечты, а рядом были ваши родители. Желаю вам крепкого здоровья и как можно больше счастливых моментов! – обратился он к гостям праздника.