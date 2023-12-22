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22 Декабря , 19:39

В Западном микрорайоне Стерлитамака открылся новогодний городок

Дети и взрослые собрались на открытие новогоднего городка неподалёку от торгового центра «Сити-Молл».

В Западном микрорайоне Стерлитамака открылся новогодний городок
В Западном микрорайоне Стерлитамака открылся новогодний городок

Дети и взрослые собрались на открытие новогоднего городка неподалёку от торгового центра «Сити-Молл». Весёлая музыка, сказочные персонажи, горки, юрта Деда Мороза и, конечно, нарядная ёлка ждали гостей праздника. Для ребят организаторы приготовили игры, шутки, танцы, викторины, так что никто не замёрз и не заскучал.

Несмотря на происки злобной Бабы Яги праздник прошёл весело и шумно. Особенно порадовал детвору приход Деда Мороза и его внучки Снегурочки. Зимний волшебник сотворил чудо, и на большой праздничной ёлке загорелись яркие огоньки. Дети и взрослые спели любимую новогоднюю песню, поиграли и потанцевали, а самые активные малыши получили приятные подарки.

Фото Сергея Крамскова

 

В Западном микрорайоне Стерлитамака открылся новогодний городок
В Западном микрорайоне Стерлитамака открылся новогодний городок
В Западном микрорайоне Стерлитамака открылся новогодний городок
В Западном микрорайоне Стерлитамака открылся новогодний городок
В Западном микрорайоне Стерлитамака открылся новогодний городок
В Западном микрорайоне Стерлитамака открылся новогодний городок
В Западном микрорайоне Стерлитамака открылся новогодний городок
В Западном микрорайоне Стерлитамака открылся новогодний городок
В Западном микрорайоне Стерлитамака открылся новогодний городок
В Западном микрорайоне Стерлитамака открылся новогодний городок
В Западном микрорайоне Стерлитамака открылся новогодний городок
В Западном микрорайоне Стерлитамака открылся новогодний городок
В Западном микрорайоне Стерлитамака открылся новогодний городок
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"Стерлитамакский рабочий"

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