Ёлка цветёт огнями

Замечательный подарок сделали жителям посёлка Строймаш администрация Стерлитамака и БСК - сказочно красивую новогоднюю ёлку!На открытии новогоднего городка заместитель главы администрации поздравил взрослых и детей с наступающим Новым годом и пожелал успехов, крепкого здоровья и счастливого Нового года.
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