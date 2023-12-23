Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи провёл заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

По традиции в конце года мы подводим итоги. И сегодня предлагаю обсудить результаты реализации задач 2023 года, которые являются частью нашей большой, системной работы по достижению национальных целей развития.

При этом ключевой критерий эффективности нашей работы – это оценка граждан, мы с вами об этом многократно уже говорили, как они воспринимают динамику, темп, качество изменений в их жизни. Хочу ещё раз обратить на это внимание всех коллег.

Подробнее в источнике: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru