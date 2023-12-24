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24 Декабря , 10:00

Андрей Назаров поздравил жителей республики с 30-летием Конституции Башкирии

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров поздравил жителей республики с Днем Конституции Республики Башкортостан.

Андрей Назаров поздравил жителей республики с 30-летием Конституции Башкирии
Андрей Назаров поздравил жителей республики с 30-летием Конституции Башкирии

«Совсем недавно мы говорили про юбилей российской Конституции, а сегодня отмечаем 30-летие Основного закона Республики Башкортостан. Оба документа были приняты не только в один год, но и с разницей менее чем в две недели. Это говорит о том, что процесс конституционного строительства синхронно развивался как на уровне центра, так и в регионах», — написал глава регионального кабмина в своих соцсетях.

В появлении основного закона нашей республики — значительная заслуга первого президента республики Муртазы Рахимова. Это действительно был очень сильный документ, отражение этапа государственного строительства молодой постсоветской России. Со временем он был приведён в соответствие с федеральным конституционным законодательством.

«Конституция Башкортостана создала главное — закрепила принципы функционирования региональной власти и обеспечила реализацию большого комплекса социальных гарантий», — отметил Андрей Назаров.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото:соцсети Андрея Назарова.

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"Стерлитамакский рабочий"

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