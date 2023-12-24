Основной закон: важные факты о Конституции Башкирии, которой исполнилось 30 лет

Как сказал Глава Башкирии Радий Хабиров, Конституция закрепила статус нашего региона как опорного субъекта Российской Федерации, на протяжении веков жившего одной судьбой с великой многонациональной страной.

«Сегодня Основной закон продолжает беречь языки и культуру народов Башкортостана, их дружбу и общественное согласие, природу и духовное наследие, а главное – права и законные интересы жителей республики в едином правовом поле Российской Федерации», - отметил Радий Хабиров.

В день ее 30-летнего юбилея «Башинформ» подготовил подборку интересных фактов о Конституции РБ.

1. Нынешняя Конституция - четвертая в истории республики

Конституция Башкирии была принята 24 декабря 1993 года Верховным Советом РБ. Она всего на 12 дней «младше» российского Основного закона, принятого 12 декабря того же года. Эта Конституция республики – четвертая по счету: ранее действовали конституции, принятые в 1925, 1937, 1978 годы. Основой действующей Конституции стали положения Декларации о государственном суверенитете Башкирской ССР. Она закрепила основы республиканского конституционного строя, утвердила разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную, многообразие форм собственности, идеологическое разнообразие и многопартийность. В Конституции отражены фундаментальные положения взаимоотношений власти и общества, государства и личности, закреплены права и свободы человека и гражданина.

2. Разработана в самой Башкирии

Отличительная особенность Конституции РБ в том, что она разработана в самой республике, с учетом ее интересов. Предыдущие конституции практически дословно воспроизводили действовавшие в те периоды Конституцию РСФСР и Конституцию СССР. В то же время Основной закон Башкирии гармонично вытекает из российского, дополняя его.

«Республиканская Конституция, можно сказать, выросла из российской. Взяв за основу ключевые положения, она дополнила и раскрыла их с учетом региональных особенностей. Для страны и ее регионов важно и впредь укреплять единое правовое пространство», - отметил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев на торжественном собрании в честь 25-летия Конституции РБ, о чем ранее сообщал «Башинформ».

3. Менялась согласно духу времени

За три десятилетия существования Конституции Башкирии в нее несколько раз вносились изменения (в 2002, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2021 годах). В основном они были связаны с приведением в соответствие положений федерального и республиканского законодательства. После принятия в 2020 году поправок в Конституцию РФ, которые поддержали жители Башкирии, стартовала работа по гармонизации действующей Конституции РБ в соответствии с принятыми поправками в Основной закон страны. Указом Главы Башкирии была создана специальная комиссия по разработке предложений о внесении изменений в Конституцию Башкортостана и республиканское законодательство. Результатом ее работы стало внесение в Основной закон республики положений о культурной самобытности народов, населяющих республику, сохранении ее этнокультурного и языкового многообразия, защите объектов культурного и природного наследия и другие.

«В неё [Конституцию] внесены принципиально важные положения, в которых отражены судьбоносные поправки, внесённые в Основной закон нашей страны. В развитие положений обновлённой Конституции будут приняты новые законы и нормативные акты, которые будут работать в интересах жителей республики», - отметил Глава РБ Радий Хабиров, поздравляя жителей Башкирии с Днем республики.

4. Конституционный суд заменил совет

В соответствии с последними изменениями, внесенными в Конституцию Башкирии, в республике был упразднен Конституционный суд. Вместо него с 1 января 2023 года начал работать Конституционный совет. Он сформирован при Госсобрании Башкирии. Совет возглавил Хайдар Валеев. Основная миссия совета – давать заключения о соответствии Конституции РБ законопроектов, вносимых в Госсобрание. Новый орган наделен правом законодательной инициативы. Ранее «Башинформ» рассказывал о работе нового органа.

5. Юбилей Конституции отмечают на республиканском уровне

Глава Башкирии своим поручением дал распоряжение провести в республике юбилейные мероприятия в честь 30-летия Конституции РБ. Радий Хабиров возглавил оргкомитет по их подготовке и проведению. 21 декабря в Уфе состоялась всероссийская научно-практическая конференция «30 лет Конституции Республики Башкортостан: правовой потенциал и новые приоритеты». Она стала площадкой для обмена опытом теоретиков конституционализма и практиков государственно-правового строительства.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: ИА "Башинформ".