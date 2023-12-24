Поздравление Рустема Газизова с Днём Конституции Республики Башкортостан

Примите мои самые искренние поздравления с государственным праздником – Днём Конституции Республики Башкортостан!

Основной закон республики нацелен на защиту прав и свобод её многонациональных граждан, а также на сохранение культурно-исторического наследия и языкового колорита края. Строгое соблюдение законности, формирование высокой правовой культуры являются необходимыми условиями успешного решения социально-экономических задач, эффективности государственного управления и повышения качества жизни общества.

Уважаемые стерлитамаковцы! Желаю вам и вашим семьям удачи и благополучия, здоровья и счастья, новых свершений на благо города, республики и всей страны!