Президент РФ Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности

В совещании приняли участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73095

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73095/photos/74193