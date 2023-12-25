Открытие автомобильной дороги М-12 «Восток»

Строительство скоростной автомобильной дороги между Москвой и Казанью протяжённостью 810 километров завершено на семь месяцев раньше срока. Запуск движения по ней окажет положительное влияние на социально-экономическую обстановку в 12 регионах, в том числе за счёт развития подъездных дорог. Благодаря новой автостраде время в пути от Москвы до столицы Татарстана сократится с 12 до 6,5 часа.

Федеральная трасса М-12 «Восток» Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень, общая протяжённость которой составит 1980 километров, является одним из основных участков международного транспортного маршрута «Россия». В 2024 году магистраль планируется продлить до Екатеринбурга, а в 2025-м – до Тюмени.

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73081

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73081/photos/74189