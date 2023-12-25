-2 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
25 Декабря , 16:42

Открытие автомобильной дороги М-12 «Восток»

Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия завершающих участков автомобильной дороги М-12 «Восток» до Казани.

Открытие автомобильной дороги М-12 «Восток»
Открытие автомобильной дороги М-12 «Восток»

Строительство скоростной автомобильной дороги между Москвой и Казанью протяжённостью 810 километров завершено на семь месяцев раньше срока. Запуск движения по ней окажет положительное влияние на социально-экономическую обстановку в 12 регионах, в том числе за счёт развития подъездных дорог. Благодаря новой автостраде время в пути от Москвы до столицы Татарстана сократится с 12 до 6,5 часа.

Федеральная трасса М-12 «Восток» Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень, общая протяжённость которой составит 1980 километров, является одним из основных участков международного транспортного маршрута «Россия». В 2024 году магистраль планируется продлить до Екатеринбурга, а в 2025-м – до Тюмени.

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73081

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73081/photos/74189

 

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru