Президент РФ Владимир Путин изменил порядок использования средств ОМС медорганизациями

Раньше медорганизации должны были использовать средства ОМС, полученные за оказанную медицинскую помощь, только в соответствии с программами ОМС.

Закон позволяет использовать средства ОМС по другим направлениям в соответствии с территориальными программами госгарантий оказания гражданам бесплатной медпомощи. При этом средства нельзя направлять на строительство, реконструкцию и капремонт, недвижимость, транспортные средства и по ряду других направлений.