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25 Декабря , 16:07

Президент РФ Владимир Путин изменил порядок использования средств ОМС медорганизациями

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности медорганизаций направлять средства ОМС, полученные за медицинскую помощь, вне программ обязательного медицинского страхования.

Раньше медорганизации должны были использовать средства ОМС, полученные за оказанную медицинскую помощь, только в соответствии с программами ОМС.
Закон позволяет использовать средства ОМС по другим направлениям в соответствии с территориальными программами госгарантий оказания гражданам бесплатной медпомощи. При этом средства нельзя направлять на строительство, реконструкцию и капремонт, недвижимость, транспортные средства и по ряду других направлений.
 
Раньше медорганизации должны были использовать средства ОМС, полученные за оказанную медицинскую помощь, только в соответствии с программами ОМС.
 
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"Стерлитамакский рабочий"

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