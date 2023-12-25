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25 Декабря , 11:31

Центр развития талантов «Аврора» откроет лабораторию по ракетостроению в Межвузовском кампусе Уфы

В столице Башкирии в Межвузовском студенческом кампусе будут размещены лаборатории Центра развития талантов «Аврора» по БПЛА, авиамоделированию, ракетостроению, программированию и робототехнике.

Центр развития талантов «Аврора» откроет лабораторию по ракетостроению в Межвузовском кампусе Уфы
Центр развития талантов «Аврора» откроет лабораторию по ракетостроению в Межвузовском кампусе Уфы

Все обозначенные стратегические направления обучения станут доступными для всех школьников и студентов региона.

— С 2022 года в республике созданы инженерные классы авиастроительного профиля, вузом-партнером проекта является Уфимский университет науки и технологий, индустриальным партнером – ОДК-УМПО, сетевым партнером – Центр развития талантов "Аврора", — рассказал министр образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин.

В Центре развития талантов «Аврора» ребята на базе лабораторий сами делают расчеты моделей ракет, самолетов и БПЛА, конструируют их модели, под руководством педагога-наставника совершают пробные запуски на аэродромах в Максимовке и Первушино.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22611/

 

 

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