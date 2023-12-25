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25 Декабря , 18:17

В Башкирии стартовал всероссийский проект «Всей семьей»

15 декабря в России стартовал большой семейный проект «Всей семьей», инициатором которого выступила общественная организация «Я помогаю детям». Информационным партнером проекта выступил Институт развития интернета (АНО «ИРИ»). Проект приурочен к объявленному Президентом РФ Году Семьи и направлен на укрепление традиционных семейных ценностей среди россиян.

В Башкирии стартовал всероссийский проект «Всей семьей»
В Башкирии стартовал всероссийский проект «Всей семьей»
Суть проекта – проста. Раз в неделю семьи-участницы получают несложные задания, которые нужно выполнять всей семьей. Среди заданий, например: всем вместе приготовить ужин, сходить в музей или заняться спортом. Затем нужно выложить фотографию, где будет видно, как семья выполнила задание, в социальные сети (VK или Одноклассники) с хештэгом #всейсемьей, #всейсемьей02.
Каждый месяц организаторы будут проводить промежуточные розыгрыши подарков для всех участников проекта. В конце марта состоится финальное награждение самых активных семей – их ждут особенные и ценные подарки, например, 100 семейных туров по России от проекта «Больше, чем путешествие» и др.
Кроме того, семьи, выполнившие все задания проекта, смогут собрать эксклюзивную коллекцию уникальных электронных вкладышей «Семья – это». Их специально для проекта и в честь Года семьи создали российские иллюстраторы.
В качестве первого задания организаторы проекта предлагают всей семьей нарядить новогоднюю елку.
Принять участие может абсолютно любая российская семья с детьми. Для этого нужно пройти регистрацию в одной из социальных
сетей:
Вся информация о проекте «Всей семьей» – на официальном сайте проекта: всейсемьей.рф
Присоединяйтесь! Давайте покажем, что в Республике Башкортостан самые активные и дружные семьи!
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"Стерлитамакский рабочий"

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