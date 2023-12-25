Весёлый хоровод у ёлки

В актовом зале Дворца собрались ребята на новогодний праздник.

Поздравить девочек и мальчиков приехали глава администрации городского округа Р.Ф.Газизов, его заместитель М.В.Григорьев и начальник отдела образования З.Я.Ишбаев.

Рустем Фаритович пожелал всем счастья и удачи в Новом году.

Затем всем детям без исключения вручили подарки.

И вот уже на сцене юные актеры. Они показали спектакль о приключениях Чебурашки и его друзей.

Режиссер-постановщик победитель конкурса "Педагог дополнительного образования - 2024" Ольга Николаевна Дмитриева.

Евгения Дьяконова.

Фото Сергея Краискова