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25 Декабря , 18:01

Весёлый хоровод у ёлки

Праздник во Дворце пионеров и школьников.

Весёлый хоровод у ёлки
Весёлый хоровод у ёлки

В актовом зале Дворца собрались ребята на новогодний праздник.

Поздравить девочек и мальчиков приехали глава администрации городского округа Р.Ф.Газизов, его заместитель М.В.Григорьев и начальник отдела образования З.Я.Ишбаев.

Рустем Фаритович пожелал всем счастья и удачи в Новом году.

Затем всем детям без исключения вручили подарки.

И вот уже на сцене юные актеры. Они показали спектакль о приключениях Чебурашки и его друзей.

Режиссер-постановщик победитель конкурса "Педагог дополнительного образования - 2024" Ольга Николаевна Дмитриева.

Евгения Дьяконова.

Фото Сергея Краискова

Весёлый хоровод у ёлки
Весёлый хоровод у ёлки
Весёлый хоровод у ёлки
Весёлый хоровод у ёлки
Весёлый хоровод у ёлки
Весёлый хоровод у ёлки
Весёлый хоровод у ёлки
Весёлый хоровод у ёлки
Весёлый хоровод у ёлки
Весёлый хоровод у ёлки
Весёлый хоровод у ёлки
Автор:Евгения Дьяконова
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