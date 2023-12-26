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26 Декабря , 10:39

Агроинвесторы Башкирии положительно оценили меры господдержки и консультационно-образовательные услуги

В Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан провели опросы среди субъектов инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса региона по поводу оценки мер государственной поддержки и консультационно-образовательных услуг в четвертом квартале 2023 года. Мероприятие провели на ведомственном портале ИС РЕСПАК. Большинство опрошенных дали положительную оценку: средний показатель по мерам финансовой поддержки составил 4,2 балла по пятибалльной шкале, по консультационным услугам – 4,5 балла.

Агроинвесторы Башкирии положительно оценили меры господдержки и консультационно-образовательные услуги
Агроинвесторы Башкирии положительно оценили меры господдержки и консультационно-образовательные услуги

Нам важно оперативно оценивать, как уровень государственной поддержки инвесторов в АПК Башкортостана, так и консультационно-образовательные услуги, оказываемые организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе.  – говорит заместитель министра сельского хозяйства республики Фавзят Ханнанов. – Именно опросы позволяют нам «держать руку на пульсе», вовремя выявить все недочеты и оперативно устранять их. 

В опросах приняли участие 176 респондентов, которые ответили на вопросы, касающиеся знания мер государственной поддержки инвесторов. Оценили условия, скорость получения, степень удовлетворенности теми или иными видами господдержки, доступность участия в консультационных и (или) образовательных программах, квалификацию персонала организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, ответственного за предоставление консультационных и образовательных услуг.

Источник: Правительство РБ 

 

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