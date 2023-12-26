Агроинвесторы Башкирии положительно оценили меры господдержки и консультационно-образовательные услуги

Нам важно оперативно оценивать, как уровень государственной поддержки инвесторов в АПК Башкортостана, так и консультационно-образовательные услуги, оказываемые организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе. – говорит заместитель министра сельского хозяйства республики Фавзят Ханнанов. – Именно опросы позволяют нам «держать руку на пульсе», вовремя выявить все недочеты и оперативно устранять их.

В опросах приняли участие 176 респондентов, которые ответили на вопросы, касающиеся знания мер государственной поддержки инвесторов. Оценили условия, скорость получения, степень удовлетворенности теми или иными видами господдержки, доступность участия в консультационных и (или) образовательных программах, квалификацию персонала организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, ответственного за предоставление консультационных и образовательных услуг.

Источник: Правительство РБ