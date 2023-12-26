Президент РФ Владимир Путин подписал ряд социально значимых законов. Главное

Добровольцы Росгвардии получили статус и льготы

Закон призван усовершенствовать правовые основы создания и применения добровольческих формирований. Они могут привлекаться к выполнению задач, возложенных на войска Росгвардии. Добровольцам и членам их семей предоставляются социальные гарантии и компенсации, установленные военнослужащим и членам их семей. Для заключивших контракт приостанавливается действие трудового договора. Супруги контрактников, имеющие детей до 18 лет, получают преимущественное право остаться на работе при сокращении штатов, а имеющих детей до 14 лет не могут направить в служебные командировки или привлечь к сверхурочной работе без письменного согласия.

Кроме того, для добровольцев устанавливаются налоговые льготы. Так, безвозмездно полученные ими доходы и имущество освобождаются от налогообложения, они освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу паспорта и водительского удостоверения взамен утраченных и др.

За дискредитацию добровольцев – ответственность

Законодательством вводится ответственность за публичную дискредитацию добровольцев Росгвардии. В частности, предусмотрена административная ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию оказания добровольческими формированиями содействия в выполнении задач, возложенных на войска национальной гвардии РФ, если они не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Уголовная ответственность предусмотрена за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях добровольческих формирований Росгвардии, их дискредитацию, а также за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или решений иностранных государственных органов об уголовном преследовании лиц, находящихся в добровольческих формированиях.

Маткапитал получат не все

С 1 января 2024 года маткапитал будут выплачивать только гражданам России, получившим гражданство при рождении ребенка или если ребенок по рождению является гражданином РФ.

Пособие на погребение можно оформить на Госуслугах

Россияне получили возможность подать заявление на получение пособия на погребение через портал Госуслуг. Претендовать на пособие может человек, взявший на себя обязательства по похоронам, независимо от родства с умершим. Справка о смерти при этом не потребуется, соответствующие данные будут получены из Единого госреестра записей актов гражданского состояния.

В России появится долевое страхование жизни

Долевое страхование жизни – новый для российского рынка вид страхования. Он включает в себя одновременно предоставление страховой защиты страхователю или лицу, в пользу которого заключён договор страхования, и возможность инвестирования части уплаченной страховой премии в выбранные страхователем рискованные и потенциально доходные финансовые инструменты.

Отменяются льготные визы для граждан некоторых стран ЕС

Новый закон отменяет ранее действовавшую норму об освобождении от уплаты визовых сборов для членов официальных делегаций и национальных и региональных правительств и парламентов. Он направлен на синхронизацию режима взимания визовых сборов за оформление российских виз с нормами, установленными в настоящее время Европейским союзом, Данией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией, Швейцарией.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: kremlin.ru