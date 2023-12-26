Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с Министром обороны Сергеем Шойгу

Перед беседой Президент РФ принял участие в церемонии поднятия флага на фрегате "Адмирал Головко", малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин". Шойгу доложил Президенту о ситуации в зоне СВО.

Министр сообщил, что взятие Марьинки под контроль вооруженных сил РФ позволит эффективнее защищать Донецк от обстрелов со стороны украинской армии. «За девять лет ВСУ сделали из Марьинки мощнейший укрепрайон с подземными ходами на каждой улице. Благодаря решительным действиям наших военнослужащих укрепрайон был взломан. С учетом что там более 3 тыс. домов и каждый представляет собой хорошо укрепленную точку, освобождение данного населенного пункта снижает обороноспособность противника и предоставляет нам дополнительные возможности на этом направлении. При освобождении Марьинки особо отличились военные прославленной 150-й Идрицко-Берлинской дивизии»,— подчеркнул глава Минобороны.

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