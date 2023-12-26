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26 Декабря , 14:24

Рядом со Стерлитамаком открылась новая врачебная амбулатория

В селе Октябрьское Стерлитамакского района Башкортостана открылась новая модульная врачебная амбулатория. Это стало возможным благодаря реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Рядом со Стерлитамаком открылась новая врачебная амбулатория
Рядом со Стерлитамаком открылась новая врачебная амбулатория
Амбулатория укомплектована новым медицинским оборудованием и мебелью.  Есть терапевтический и педиатрический участки, стоматологический, физиотерапевтический и прививочный кабинеты, а также пять коек дневного пребывания. 

Помощь здесь получают жители села Октябрьского и близлежащих сел. К врачебной амбулатории прикреплены также фельдшерско-акушерские пункты сел Алга, Максимовка, Бугуруслановка.

- Амбулатория большая, светлая, комфортная. Не сравнить со старым зданием. Все жители и я очень рады,  настоящий подарок к Новому году, - отметила старшая медсестра врачебной амбулатории Дарья Ахметшина.
 
Источник: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.
 
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"Стерлитамакский рабочий"

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