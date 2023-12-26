Рядом со Стерлитамаком открылась новая врачебная амбулатория

Амбулатория укомплектована новым медицинским оборудованием и мебелью. Есть терапевтический и педиатрический участки, стоматологический, физиотерапевтический и прививочный кабинеты, а также пять коек дневного пребывания.





Помощь здесь получают жители села Октябрьского и близлежащих сел. К врачебной амбулатории прикреплены также фельдшерско-акушерские пункты сел Алга, Максимовка, Бугуруслановка.





- Амбулатория большая, светлая, комфортная. Не сравнить со старым зданием. Все жители и я очень рады, настоящий подарок к Новому году, - отметила старшая медсестра врачебной амбулатории Дарья Ахметшина.

Источник: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.