Рыбалка на «горячем льду»

Всего в турнире приняло участие более 20 человек. Поддержать его участников пришли и члены семей ветеранов. Подготовку места проведения, организацию соревнования, приготовление горячего обеда взяли на себя ветераны пожарной охраны Евгений Топлин, Геннадий Груздев и работники ПГСС Виктор Девяткин и Николай Шовкун.

Приятной неожиданностью для всех стал визит к рыбакам Деда Мороза со Снегурочкой, которые подарили участникам отличное настроение и солнечную погоду. С лиц участников турнира не сходила улыбка, эмоции переполняли всех присутствующих. На озере можно было услышать и детский задорный смех. Дети соревновались в номинации «Самый молодой участник». Среди них были разыграны сертификаты на покупку рыболовных снастей. Дети – призеры были награждены медалями и дипломами соответствующих степеней.

Первое место среди юных рыбаков заняла Полина Мусина (результат – 81 г). Она же лидировала в номинации «Зур балык», на самую крупную рыбу, с трофеем в 43 грамма. Победителем среди ветеранов стал Сергей Зубарев с результатом в 113 грамм, за что и был поощрён призом – ледорубом. И он же был признан лучшим в номинации «Зур балык» с уловом в 57 грамм.

Ещё более внушительным был успех тех, кто в тот день рыбачил вне конкурса (не намормышку, а на более эффективные способы ловли). Их трофеями стали окуни и щуки.

Все участники конкурса были награждены памятными медалями участника соревнований. В церемонии награждения приняли участие начальник 14 отряда подполковник внутренней службы Вячеслав Ефремов, председатель Совета ветеранов пожарной охраны г. Стерлитамак подполковник внутренней службы в отставке Юрий Бажин и конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой. А завершился турнир вкусным обедом с горячим пловом и чаем на свежем воздухе, который приготовили для рыбаков их жёны.

Фото с сайта Совета ветеранов МЧС Стерлитамак.