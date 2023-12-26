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26 Декабря , 16:06

Рыбалка на «горячем льду»

23 декабря Совет ветеранов МЧС Стерлитамак при поддержке Республиканского совета ветеранов, ветеранской организации 14 отряда, на пруду села Рязановка организовали ежегодный турнир по ловле рыбы на мормышку со льда «Горячий лед – 2023».

Рыбалка на «горячем льду»
Рыбалка на «горячем льду»

Всего в турнире приняло участие более 20 человек. Поддержать его участников пришли и члены семей ветеранов. Подготовку места проведения, организацию соревнования, приготовление горячего обеда взяли на себя ветераны пожарной охраны Евгений Топлин, Геннадий Груздев и работники ПГСС Виктор Девяткин и Николай Шовкун.

Приятной неожиданностью для всех стал визит к рыбакам Деда Мороза со Снегурочкой, которые подарили участникам отличное настроение и солнечную погоду. С лиц участников турнира не сходила улыбка, эмоции переполняли всех присутствующих. На озере можно было услышать и детский задорный смех. Дети соревновались в номинации «Самый молодой участник». Среди них были разыграны сертификаты на покупку рыболовных снастей. Дети – призеры были награждены медалями и дипломами соответствующих степеней.

Первое место среди юных рыбаков заняла Полина Мусина (результат – 81 г). Она же лидировала в номинации «Зур балык», на самую крупную рыбу, с трофеем в 43 грамма. Победителем среди ветеранов стал Сергей Зубарев с результатом в 113 грамм, за что и был поощрён призом – ледорубом. И он же был признан лучшим в номинации «Зур балык» с уловом в 57 грамм.

Ещё более внушительным был успех тех, кто в тот день рыбачил вне конкурса (не намормышку, а на более эффективные способы ловли). Их трофеями стали окуни и щуки.

Все участники конкурса были награждены памятными медалями участника соревнований. В церемонии награждения приняли участие начальник 14 отряда подполковник внутренней службы Вячеслав Ефремов, председатель Совета ветеранов пожарной охраны г. Стерлитамак подполковник внутренней службы в отставке Юрий Бажин и конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой. А завершился турнир вкусным обедом с горячим пловом и чаем на свежем воздухе, который приготовили для рыбаков их жёны.

Фото с сайта Совета ветеранов МЧС Стерлитамак.

Рыбалка на «горячем льду»
Рыбалка на «горячем льду»
Рыбалка на «горячем льду»
Рыбалка на «горячем льду»
Рыбалка на «горячем льду»
Рыбалка на «горячем льду»
Рыбалка на «горячем льду»
Рыбалка на «горячем льду»
Рыбалка на «горячем льду»
Рыбалка на «горячем льду»
Рыбалка на «горячем льду»
Рыбалка на «горячем льду»
Рыбалка на «горячем льду»
Рыбалка на «горячем льду»
Рыбалка на «горячем льду»
Рыбалка на «горячем льду»
Рыбалка на «горячем льду»
Автор:Фаяз Юмагузин
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