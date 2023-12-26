В Башкирии в 2023 году отремонтировали более 209 км дорог

– В Уфимской и Стерлитамакской агломерациях работы проводились на таких дорогах регионального и межмуниципального значения, как Уфа – Иглино – Красная Горка – Павловка, Благовещенск – Павловка, Стерлитамак – Красноусольский, Дема – Затон, Дмитриевка – Кушнаренково, Уфа – Инзер – Белорецк и другие, – рассказала заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.

Также в 2023 году по нацпроекту БКД привели в нормативное состояние 7 мостов общей протяженностью 851 метр через реки Усень, Белую, Сим, Камаелгу, Узень, Суходол, Иртюбяк в Белебеевском, Гафурийском, Иглинском, Белорецком, Кармаскалинском, Караидельском и Кугарчинском районах. По протяженности это почти в 2 раза больше, чем в 2022 году.

Особое внимание в республике уделяют ремонту дорог регионального и межмуниципального значения, входящих в опорную дорожную сеть. В этом году привели в нормативное состояние более 81,3 км таких дорог.

– К примеру, в 2023 году отремонтировали 15,8 км дороги Уфа – Бирск – Янаул, 16,6 км трассы М-5 «Урал» – Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки, более 15 км Уфа – Инзер – Белорецк и другие, – уточнил заместитель руководителя ГКУ «Управление дорожного хозяйства» Республики Башкортостан по федеральным программам Ильнур Идиятуллин.

Что касается выполнения работ в Уфе, то в рамках данного нацпроекта за счет республиканского бюджета выполняется строительство Зининского путепровода, улиц Рабкоров и Высотной.

– Новая четырехполосная дорога с путепроводом вблизи поселка Зинино протяжённостью 1850 метров значительно разгрузит автомобильное движение на Нагаевском шоссе, позволит автомобилистам выезжать в данном направлении, не пересекая железнодорожные пути. Это повысит безопасность дорожного движения на данном участке, – сказал заместитель начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации Уфы Ильшат Фахрутдинов.

Помимо этого, в 2023 году в Уфе также привели в нормативное состояние 7 объектов общей протяженностью более 6,5 км. Это участки улиц Новороссийской, Л. Толстого, Имени города Галле, Рижской, Менделеева, Шафиева, Д. Бедного.

В 2023 году в рамках нацпроекта БКД в Уфе приступили к капитальному ремонту Шакшинского моста.

– По контракту завершить все работы на мосту необходимо в первом квартале 2025 года. Однако планируем завершить их раньше – в конце 2024 года, – отметил Ильшат Фахрутдинов.

Работа по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжится и в 2024 году. В следующем году, предварительно, планируется привести в нормативное состояние 78 объектов общей протяженностью более 132 км на дорогах регионального, межмуниципального и местного значений. А также 7 мостовых сооружений общей протяженностью более 430 погонных метров. На эти работы планируется направить порядка 4,2 млрд рублей.

Источник: Правительство РБ