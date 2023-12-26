В Межвузовский кампус Уфы начали заезжать первые лаборатории

На этот раз свой еженедельный обход глава республиканского кабмина совершил вместе с вице-премьером – министром экономического развития и инвестиционной политики Рустамом Муратовым, и вице-премьером Аланом Марзаевым, руководителями профильных ведомств, представителями вузов и подрядных организаций. Здесь же прошло совещание по вопросам сдачи объекта первой очереди.

— На этой неделе в кампус заезжают вузы и арендаторы согласно этажной распланировке. Очень важно, что, помимо молодежных центров, коворкингов и деловых зон, здесь разместятся и лаборатории для школьников Центра развития талантов «Аврора». Дети смогут здесь проводить соревнования, научатся управлять беспилотными аппаратами, конструировать роботов, будут осваивать азы программирования, — рассказал Андрей Назаров.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22629/