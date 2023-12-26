-7 °С
Снег
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
26 Декабря , 14:30

В Межвузовский кампус Уфы начали заезжать первые лаборатории

Первые лаборатории вузов-резидентов, а также арендаторы уже заезжают в кампус. Об этом заявил Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров во время инспектирования хода строительства IQ-парка - первой очереди кампуса, готовящейся к открытию.

В Межвузовский кампус Уфы начали заезжать первые лаборатории
В Межвузовский кампус Уфы начали заезжать первые лаборатории

На этот раз свой еженедельный обход глава республиканского кабмина совершил вместе с вице-премьером – министром экономического развития и инвестиционной политики Рустамом Муратовым, и вице-премьером Аланом Марзаевым, руководителями профильных ведомств, представителями вузов и подрядных организаций. Здесь же прошло совещание по вопросам сдачи объекта первой очереди.

— На этой неделе в кампус заезжают вузы и арендаторы согласно этажной распланировке. Очень важно, что, помимо молодежных центров, коворкингов и деловых зон, здесь разместятся и лаборатории для школьников Центра развития талантов «Аврора». Дети смогут здесь проводить соревнования, научатся управлять беспилотными аппаратами, конструировать роботов, будут осваивать азы программирования, — рассказал Андрей Назаров. 

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22629/

 

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru