В Стерлитамаке полиция и сотрудники банка предотвратили мошенничество на 1,5 миллиона рублей

Сотрудники банка заподозрили, что женщина, возможно, действует по указаниям мошенников. Очевидцем ситуации стала сержант полиции Элиза Басырова. Она подошла к женщине, представилась и показала свое удостоверение.

59-летняя клиентка банка утверждала, что кредит берет для себя. Элиза Басырова убедила ее рассказать обо всех обстоятельствах. Оказалось, что женщине позвонил якобы сотрудник банка, который сообщил, что на нее хотят оформить кредит на 1,5 миллиона рублей.

Звонивший предложил оформить кредит и отправить деньги на "безопасный счет". Обманутая горожанка стала действовать по указке звонившего. Сотрудник полиции объяснила, что действуют мошенники, и попросила потерпевшую проехать в отдел.

По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело.

Источник: https://t.me/mvd_rb

Фото и видео: https://t.me/mvd_rb