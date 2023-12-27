Глава Башкирии Радий Хабиров наградил жителя Стерлитамака

Среди награждённых – наши герои-защитники Отечества, участники специальной военной операции.

Житель Стерлитамака Марат Завилевич КАШАПОВ – главный инженер Стерлитамакского филиала АО «Башспирт» удостоен звания «Заслуженный работник пищевой индустрии Республики Башкортостан».

В числе награждённывх наша коллега - Гузель Салаватовна САЛИХОВА – директор (главный редактор газеты«Сакмар») Баймакского информационного центра. Она стала «Заслуженным работником печати и массовой информацииРеспублики Башкортостан».

Полный список награждённых

Источник: https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/173557.html