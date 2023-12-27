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27 Декабря , 11:34

Глава Башкирии Радий Хабиров наградил жителя Стерлитамака

Наград были удостоены лучшие управленцы, государственные и муниципальные служащие, ученые и преподаватели высшей школы, инженеры, рабочие, учителя, врачи, деятели культуры.

Глава Башкирии Радий Хабиров вручил государственные награды России и Башкортостана
Глава Башкирии Радий Хабиров вручил государственные награды России и Башкортостана

Среди награждённых  – наши герои-защитники Отечества, участники специальной военной операции.

Житель Стерлитамака Марат Завилевич КАШАПОВ – главный инженер Стерлитамакского филиала АО «Башспирт» удостоен звания «Заслуженный работник пищевой индустрии Республики Башкортостан».

В числе награждённывх наша коллега - Гузель Салаватовна САЛИХОВА – директор (главный редактор газеты«Сакмар») Баймакского информационного центра. Она стала «Заслуженным работником  печати и массовой информацииРеспублики Башкортостан».

Полный список награждённых

Источник: https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/173557.html

 

 

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