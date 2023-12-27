В Санкт-Петербурге под председательством Президента РФ Владимира Путина прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета

Переговоры начались со встречи в узком составе, в которой также приняли участие Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Киргизии Садыр Жапаров и Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Далее консультации продолжились в расширенном составе.

В своей речи на заседании Президент РФ сказал, в частности:

"Сегодня рассмотрим целый ряд важных, принципиальных, я бы сказал, вопросов, касающихся углубления евразийской интеграции. В частности, предстоит одобрить подготовленный по инициативе российской стороны проект декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках нашего объединения на период до 2030-го и на перспективу до 2045 года. По сути, это новый документ программного характера, которым предусмотрены конкретные меры по активизации совместных усилий в ключевых отраслях, а также определены дополнительные сферы взаимодействия, такие как климатическая повестка, медицина, туризм и некоторые другие".

Подробнее в источнике: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/73127

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/73127/photos/74202