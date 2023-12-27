В Стерлитамаке прошло расширенное заседание Совета городского округа

44-е заседание Совета ГО г.Стерлитамак прошло с участием депутатов городского Совета и Госсобрания – Курултая РБ, главы администрации города и его заместителей, руководителей органов исполнительной власти, предприятий и организаций, представителей органов государственной власти, средств массовой информации.

На заседании выступил с докладом первый заместитель главы администрации Артур Гафаров. Он рассказал о предварительных итогах социально-экономического развития города за 2023 год, о прогнозе основных показателей на 2024 год и плановый период до 2026 года.

Заместитель главы администрации по финансовым вопросам – начальник финансового управления Гульшад Зиганшина представила проект бюджета ГО г.Стерлитамак РБ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Её содокладчиками стали председатель контрольно-счётной палаты ГО Лев Сафронов и председатель постоянной комиссии Совета ГО по бюджету, налогам, экономическому развитию, вопросам собственности, землепользования, инвестиционной политики и предпринимательства Елена Сафаргалеева.

Бюджет принят путём открытого голосования.

С докладом выступил член постоянной комиссии Совета ГО по социальной политике, вопросам образования, здравоохранения, культуры и средствам массовой информации Рамиль Мансуров.

В ходе заседания Совета состоялось торжественное награждение лучших специалистов в сфере экономики, финансов, журналистики, спорта.

Фото Сергея Крамскова