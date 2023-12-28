Башкирия стала лучшей в стране по медиапродвижению кампусов мирового уровня

Результаты стали известны на стратегической сессии Министерства науки и высшего образования РФ. Мероприятие состоялось в Москве в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Наука и университеты».

— По медиарейтингу Межвузовский кампус Республики Башкортостан занимает среди других регионов лидирующие позиции, в частности по охвату в СМИ и соцсетях. Его продвижение ведется пресс-службой Правительства совместно с Агентством по печати РБ. Общая целевая аудитория - более 40 млн зрителей и читателей в месяц. Такая статистика образована системной работой с республиканскими СМИ. Большую помощь в освещении деятельности Кампуса оказывают пресс-службы вузов-резидентов, — рассказала пресс-секретарь Межвузовского кампуса Уфы Зиля Бадриева.

Участники стратсессии рассказали о планах на 2024 год.

Будущие планы Кампус связывает с более тесной взаимосвязью с вузами и их объединениями, новыми сообществами, с включением IT -технологий. Все это будет отражаться в публикациях в СМИ и социальных сетях и способствует большому охвату среди целевой аудитории, а это не только студенты, но и ученые, аспиранты, будущие абитуриенты и школьники, бизнесмены и IT-специалисты.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22667/

Фото: https://pravitelstvorb.ru/news/22667/